Cesare Battisti, concessa l'estradizione, aereo militare pronto a riportarlo in Italia

(Agenzia Vista) Brasile, 15 dicembre 2018 Un aereo militare italiano è parcheggiato nell'aeroporto internazionale di Guarulhos, nei pressi di San Paolo del Brasile, pronto a riportare a casa Cesare Battisti. L''estradizione è stata concessa ieri sera dal presidente Michel Temer affinché l'ex terrorista sconti in Italia l'ergastolo che gli è stato inflitto per omicidio. L'uomo è però sparito, a Cananeia, dove risiede abitualmente, non lo vedono dal 28 ottobre, ovvero da quando Jair Bolsonaro ha vinto le elezioni presidenziali in Brasile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev