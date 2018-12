Ucciso a coltellate nel sonno, moglie e figli confessano l'omicidio

Tragedia familiare a Palermo dove una donna ha ucciso il marito a colpi di coltellate mentre dormiva ed è stata arrestata dalla polizia assieme ai due figli. "Tutti e tre hanno confessato. Abbiamo trovato una situazione che non lasciava dubbi, con tracce ematiche sugli autori" dichiara Rodolfo Ruperti, capo della squadra mobile di Palermo, intervenuto sul luogo del delitto a Palermo, in via Falsomiele. Il gesto sarebbe scaturito dopo maltrattamenti e litigi che duravano da tempo e sui quali la polizia sta indagando. (courtesy_Tgs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)