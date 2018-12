I tradizionali mercatini di piazza Navona a Roma affollati nonostante la pioggia

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2018 Roma, come molte altre città italiane, durante le feste di Natale ospita diversi mercatini natalizi. Di tutti i tipi e per tutti i gusti. Uno dei più famosi è quello di Piazza Navona, in pieno centro storico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it