(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2018 Stavolta voto, i giovani imprenditori aderiscono alla campagna, lo speciale "Siamo passati dalla manovra del cambiamento al cambiamento della manovra. Bene che non ci sia la procedura di infrazione, ma quel che preoccupa sono i contenuti del testo". Così Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo ed esponente di Forza Italia, a margine di una iniziativa per la campagna #stavoltavoto per le elezioni europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev