(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2018 Dl anticorruzione, Bonafede e' solo l'inizio, ora riforma del processo penale Approvato in aula alla Camera dei Deputati il dl anticorruzione. In Piazza Montecitorio i deputati del Movimento 5 Stelle si sono radunati per festeggiare l'approvazione del provvedimento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev