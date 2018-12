(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2018 Manovra Casellati Incoraggiante dialogo fra Governo e Bruxelles La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, nel suo discorso alla Stampa Parlamentare per gli auguri di Natale: "Ritengo incoraggiante il dialogo in corso tra il nostro Governo e Bruxelles, per evitare una procedura di infrazione e allo stesso tempo il perdurare di impostazioni solo basate sull'austerity a tutti i costi, da applicare sempre e comunque. E se da troppi anni scontiamo una difficoltà nei conti dovuta essenzialmente ad un debito pubblico ben superiore ai parametri previsti, è pur vero che nonostante le recenti crisi finanziarie internazionali abbiamo da decenni ormai mantenuto un significativo avanzo primario. A dimostrazione che il Paese, nella vita reale, non ha un livello di spesa superiore alle proprie possibilità". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev