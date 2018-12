"Bye bye corrotti", via libera definitivo al decreto

Lo "spazzacorrotti" è legge. Il disegno di legge anticorruzione ha ricevuto il via libera definitivo della Camera, in terza lettura, senza l’utilizzo della fiducia. Un provvedimento che vede tra le misure principali la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, il daspo per i corrotti e obblighi più stringenti di rendicontazione per partiti, movimenti politici e fondazioni e associazioni a essi collegate. (fonte agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)