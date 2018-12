"Bye bye corrotti", il ddl Anticorruzione è legge

Il ddl Anticorruzione diventa legge. Poco più di tre mesi dal primo via libera del Cdm, lo scorso 6 settembre, con l’assenza di Matteo Salvini alla riunione. Un voto di fiducia, varie tensioni tra M5s e Lega, vertici tra i leader e lo stesso premier Giuseppe Conte per sciogliere i nodi, un incidente di percorso in prima lettura con il governo battuto su un emendamento a scrutinio segreto: è la fotografia dell’iter concitato e a tratti in salita dello «Spazzacorrotti», provvedimento bandiera del Movimento 5 stelle che esulta in Aula subito dopo il voto finale, con un lungo abbraccio tra Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede e i festeggiamenti in piazza davanti Montecitorio al grido di «Bye Bye corrotti», slogan che campeggia sui cartelli preparati per l’occasione. Anche il presidente del Consiglio rivendica il via libera definitivo al provvedimento: «Per la prima volta il nostro paese ha una legge organica e strutturata per combattere in modo serio la piaga della corruzione. Continua il nostro percorso di cambiamento per rilanciare il sistema Italia», scrive Conte su Twitter. E Di Maio ringrazia pubblicamente la Lega. Alleato di governo che, però, non si lascia andare a manifestazioni di gioia, nessuna esultanza nè tantomeno dichiarazioni altisonanti. Lo stesso Salvini, arrivato alla Camera nel pomeriggio, lascia l’Aula di Montecitorio poco prima del voto, spiegando ai giornalisti che non parteciperà al flash mob organizzato dai 5 stelle perché «i flash mob non portano bene...». Tutto qui. Ma per i pentastellati è il momento dell’esultanza: «è una giornata storica», è il refrain. E già si preparano a bissare i festeggiamenti sabato, quando si svolgerà lo « Spazzacorrotti day», con banchetti e gazebo in molte piazze italiane per rivendicare le misure appena approvate.

(fonte agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)