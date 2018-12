La salma di Antonio Megalizzi rientra in Italia

Antonio Megalizzi è tornato a casa, in Italia, e da domani sarà allestita una camera ardente a Trento, dove giovedì si terranno i funerali. La salma del giornalista italiano ucciso l’11 dicembre nella strage al mercatino di Natale a Strasburgo è stata accolta a Campino dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è raccolto in preghiera per qualche minuto di fronte alla bara. Il feretro - le cui operazioni di rimpatrio sono state coordinate dall’Unità di crisi della Farnesina, che sin dal primo momento si è attivata per prestare assistenza ai familiari - era su un volo di Stato atterrato nel pomeriggio all’aeroporto di Ciampino. A bordo, il padre di Antonio, Domenico Megalizzi, e la fidanzata del giornalista 28enne, Luana. La mamma e la sorella Federica sono rimaste a Trento.

La salma è stata portata all’Istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli per la Tac e gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Roma. In serata il trasferimento della bara da Ciampino a Verona, con lo stesso aereo decollato dalla città francese, e poi fino a Trento con un’auto scortata dalla staffetta della Polizia di Stato. Nel capoluogo trentino sarà allestita la camera ardente nella chiesa di Cristo Re che resterà aperta ininterrottamente fino al momento dei funerali, alle 14.30 di giovedì in cattedrale. Oggi, intanto, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha ratificato, su iniziativa promossa dal presidente regionale dell’Ordine del Trentino Alto Adige Mauro Keller, il conferimento della qualifica di giornalista professionista del giovane reporter trentino. Alla famiglia sarà rilasciato il tesserino dell’Ordine alla memoria.

(fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)