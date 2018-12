(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2018 F35, Tofalo (M5S): "Programma andrà avanti, non possiamo rinunciare a questa tecnologia" "Il programma F35 andrà avanti. Spesso se n'è parlato in maniera sbagliata, ma è una tecnologia a cui non possiamo rinunciare". Queste le parole di Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa, intervenendo ad un convegno all'Auletta dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio. fonte Ministero della Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev