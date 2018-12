Fico: ''La Tav non è necessaria, lo dimostrano i dati''

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2018 Fico La Tav non e necessaria lo dimostrano i dati Il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando la stampa parlamentare per lo scambio di auguri natalizi: ''Benissimo sia le piazze Si Tav che quelle No Tav, ma non e' che da presidente della Camera ho cambiato idea da quella prima manifestazione nel 2005 a cui andai con Grillo e Casaleggio. Un'idea oggi rafforzata: i flussi progettati allora, come quello sul ferro, che era di 17 milioni originariamente, di 8 milioni negli anni '90 e siamo invece a 3 milioni di tonnellate, meno che nel 1994. La Torino-Lione sulla base di quei dati non serve piu'. Non e' una priorita'". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev