Global Compact, l'Italia rinvia la scelta. Meloni attacca a Lega

Con 277 voti favorevoli, 224 contrari e tre astenuti l'Aula della Camera ha approvato la mozione della maggioranza sul Globalcompact. "Si impegna il governo a rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia al Global Compact in seguito ad un'ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata", si legge nella mozione presentata alla Camera dalla maggioranza e firmata dai capigruppo di M5S D'Uva e della Lega Molinari. "Non capiamo la posizione della maggioranza sul Global Compact, soprattutto quella della Lega che ha sempre sostenuto la difesa dei confini, noi ci batteremo affinché l'Italia dica no", ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dalla sala stampa di Montecitorio (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).