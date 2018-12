"In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi che il 4 marzo gli italiani hanno indicato come prioritari nell'azione del governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'informativa al Senato alla manovra (Courtesy SenatoWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).