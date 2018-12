Manovra, Fico: ''Bene accordo con Ue e sì a politiche sociali''

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2018 Manovra Fico Bene accordo con Ue e si a politiche sociali Il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando la stampa parlamentare per lo scambio di auguri natalizi: "Sono stato uno dei primi a dire che il dialogo con l'Ue andava fatto. Se si raggiunge un punto di caduta è un bene per tutti, dal quale emerge il messaggio che le politiche sociali vanno fatte, anche perché in Europa chi non guarda le trasformazioni le subisce". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev