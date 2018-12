(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2018 Manovra, Mattarella Diagolo costruttivo con Ue e' stata scelta positiva del Governo Si è svolta al Palazzo del Quirinale la tradizionale cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Così il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento: ''La scelta del governo di avviare un dialogo costruttivo con la commissione europea - che ha agito con spirito collaborativo - sulla Manovra di bilancio per giungere a soluzioni condivise, raggiunte in questi giorni" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev