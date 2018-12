(Agenzia Vista) Napoli, 20 dicembre 2018 Giovani e sostenibilità, a Napoli Innovation Village premia i progetti a favore dell'Agenda Onu 2030 Valorizzare le esperienze di innovazione “sostenibile” e premiare startup, spinoff, gruppi di ricerca e innovatori in grado di apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. È l’obiettivo di Innovation Village Award, premio istituito da Innovation Village (fiera-evento prodotta da Knowledge for Business) e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) in collaborazione con ATIA-ISWA Italia e Inail Campania. Alla presentazione hanno preso parte la Direttrice dell'Innovation Village, Annamaria Capodanno e il Portavoce dell'AsviS Enrico Giovannini. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it