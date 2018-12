"L’aumento dell’Iva tra un anno sono tutte sciocchezze - così il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, parlando della manovra in una diretta Facebook - Quelle che entreranno in manovra sono delle clausole che si attivano se non tornano i conti, ma dal nostro punto di vista i conti torneranno e disinnescheremo le clausole di salvaguardia".

(Courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)