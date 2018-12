(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2018 Manovra, Cirinnà interviene contro la commissione bilancio assente in aula, si infiamma il dibattito "Siamo in aula con lo spettacolo desolante di una legge di bilancio che arriva senza relatore. Guardate i banchi vuoti della commissione bilancio. Se non vi vergognate del vostro ruolo, sedetevi nei banchi della commissione e metteteci la faccia." Così Monica Cirinnà, senatrice PD durante la seduta odierna del Senato. Parole che hanno scatenato reazioni dai banchi della maggioranza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it