Manovra, Conte: "Nessun imbarazzo per tempi trattative, ritardo non dipeso solo da noi"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2018 "Ci sarebbe piaciuto lasciare un più ampio margine e agio al Parlamento per poter discutere ed esaminare la manovra. Ma non abbiamo alcun imbarazzo nè senso di colpa. Il negoziato si conduce tra due parti e se fosse dipeso da me lo avrei concluso il giorno dopo, rispetto a quando è iniziato. Non mi devo giustificare se abbiamo impiegato tutto questo tempo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev