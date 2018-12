(Agenzia Vista) Napoli, 21 dicembre 2018 Natale e tradizioni, a Napoli il mondo incantato dei presepi Apprezzata in tutto il mondo l'antica arte dei maestri presepisti rivive attraverso le suggestioni e la magica atmosfera dei presepi napoletani. Ricchi di particolari e dettagli curatissimi trasportano in un mondo lontano. Durante il periodo natalizio tante in città le mostre per poter apprezzare le creazioni artigianali. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it