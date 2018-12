(Agenzia Vista) Napoli, 22 dicembre 2018 Fico: "Manovra sotto copertura? Solo una trattativa, di Di Maio e Forza Italia non me ne occupo" "Manovra sotto copertura? Solo una trattativa. Di Maio e Forza Italia? Non me ne occupo". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera sulla Manovra, a margine dell' l'inaugurazione a Napoli di un centro realizzato da un bene confiscato alla Camorra, che offrirà agli abitanti del quartiere Sanità assistenza e servizi. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it