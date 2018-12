Manovra, Renzi cita Lincoln: "Non potete ingannare tutti per sempre, oggi siete finiti"

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2018 Manovra, Renzi cita Lincoln non potete ingannare tutti per sempre, oggi e' finito il Governo del populismo La discussione in aula al Senato dopo la questione di fiducia posta dal Governo sul maxi-emendamento della legge bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev