Milan, Gattuso: "Siamo in crisi, ma è inutile cercare colpevoli"

(Agenzia Vista) Milano, 22 dicembre 2018 "Siamo in crisi, tranquilli non lo siamo mai stati in questi mesi, ci serve serenità e non andare alla ricerca di colpevoli perché non ci porta da nessuna parte". Lo ha detto il tecnico del Milan Rino Gattuso in conferenza stampa a margine della partita contro la Fiorentina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it