Roma-Sassuolo, Di Francesco: "Zaniolo ha grandi mezzi, deve continuare con umiltà"

(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2018 Roma-Sassuolo, Di Francesco Zaniolo ha grandi mezzi, deve continuare con umilta' La Roma trova tre punti importanti nell'ultimo match in campionato in casa nel 2018. I giallorossi battono per 3-1 il Sassuolo di Roberto De Zerbi, grazie ai gol di Diego Perotti, Patrick Schick e Nicolò Zaniolo. Per gli emiliani in gol Kouma Babacar nel finale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev