(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2018 Conte: "Lega non è favorevole ad evasione fiscale, dire il contrario significa farle un torto" "Non è vero che la lega è favorevole all'elusione e all'evasione fiscale, questo non è mai stato sul tavolo della discussione, quello che lei sta dicendo significa fare un torto alla Lega". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante la consueta conferenza stampa di fine anno. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it