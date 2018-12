Conte sulla manovra populista: "Non siamo il governo delle lobby"

"Io rivendico la natura populista di questo Governo che sa essere accanto ai cittadini - così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno - E’ l’occasione per un primo bilancio di questa esperienza di governo: mi sento di definirla estremamente innovativa, con un significativo mutamento di passo della politica italiana. La manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti, continuità e coerenza. In passato si facevano delle promesse, si assumeva il governo e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modus condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo".

Sul tema dell'Iva, Conte ha precisato che "per il 2020-21 le clausole di salvaguardia recano numeri importanti ma non vorrei fosse dimenticato che in pochi mesi abbiamo dovuto reperire 12 miliardi per disinnescare gli aumenti Iva ereditati dal precedente governo. Ci impegniamo a disattivare gli aumenti dell’Iva. Abbiamo avuto poco tempo per attivare il nostro taglio agli sprechi, non bastano cinque mesi e da lì contiamo di recuperare parecchie risorse". E ancora sull'economia. "I fondamentali del sistema economico italiano sono solidissimi - ha detto Conte - Certo, abbiamo un debito che a guardarlo così incute un certo timore ma se includiamo altri fattori scacciamo questo timore, è qualcosa con cui conviviamo da anni e non così spaventoso. Molti paesi hanno un debito più contenuto ma non risparmio privato, noi invece per buona parte riusciamo a finanziare questo debito con nostre risorse".

E poi una nota di colore. "I miei colori? Sono giallorosso perché sono tifoso della Roma", ha concluso il premier.