Sono passate da poco le 22.30 di giovedì sera quando l'iter della manovra conosce l'epilogo forse più scontato vista la tensione accumulata in queste settimane. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria si scambia insulti con i parlamentari Dem in commissione Bilancio alla Camera, il piddino Marattin che arriva quasi alle mani coi colleghi pentastellati, il presidente di Commissione Claudio Borghi che a stento riesce a calmare i colleghi.

Tutto comincia quando, dopo un lungo tira e molla, Il governo accetta di mandare Tria in commissione Bilancio per un'audizione sulla manovra. Il ministro trova una "platea" già frustrata dalla consapevolezza di non poter in alcun modo incidere sul provvedimento, pena l'allineamento dell'iter e lo spettro dell'esercizio provvisorio.

Lo stesso Tria non è al massimo. Febbricitante, con gli occhi lucidi, benché racconti ai deputati di aver fatto il vaccino antinfluenzale, raccogliendo l'applauso del Pd.

Sarà l'unico momento di cordialità. Perché di li' a poco comincia il fuoco di domande dei deputati, talvolta anche provocatorie. Il ministro fa quello che può, difende scelte che in fondo non sono neanche totalmente sue, poi mette nel mirino direttamente l'opposizione. "Le clausole di salvaguardia sull'Iva ce le avete lasciate anche voi - e' il senso del suo discorso - e in più operavate in una congiuntura economica favorevole. Ora invece si è fermata persino la Germania...".

I piddini non ci stanno, rumoreggiano, interrompono il ministro. Che alla fine sbotta: "Mi avete massacrato per un'ora, adesso almeno lasciatemi rispondere".

E' a quel punto che scoppia il pandemonio. Un altro Borghi, il Dem Enrico, si sbraccia: "Ma chi l'ha massacrata, ministro? - urla - Si ricordi che il governo qui e' un ospite". Il Borghi leghista prova a riportare la calma, ma ormai la miccia della rissa si è accesa.

I più agitati sono Marattin da un lato e il grillino Donno dall'altro. A quest'ultimo scappa un "Deficiente!" e da lì allo scontro fisico il passo è breve. Intervengono i commessi per separare i litiganti, dal Pd negano che ci sia stato contatto ma il presidente Borghi è ugualmente infuriato: "Le facce sono arrivate a un centimetro!".

Serve qualche minuto per riportare la calma. Poi la seduta riprende. E sebbene Borghi avesse dato come orario limite le 2 di notte, il mandato ai relatori viene votato ben dopo le 3. Il Pd protesta, Forza Italia sceglie l'Aventino. E oggi si ricomincia.

(Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)