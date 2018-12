Fico su post M5s: "Democrazia non è sotto attacco" Applausi anche dall'opposizione

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2018 Post Facebook Terrorismo psicologico, Fico, Democrazia non e' sotto attacco "Oltre le opinioni sul post pubblicato, io da presidente della Camera vi dico che la democrazia non è' sotto attacco, tutti si esprimono in modo libero, opposizioni comprese. Ogni parlamentare sta facendo il proprio lavoro, e io questo lo difenderò sempre" Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, durante la discussione degli ordini del giorno nell'Aula di Montecitorio. Applausi anche dai banchi delle opposizioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it