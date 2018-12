Manovra, Fico: "Non sono stato fazioso, è stato evitato l'esercizio provvisorio"

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2018 "Se oggi mi si critica perché sono stato parziale, sono stato fazioso, vi dico che questo non è assolutamente verò. Non mi sono voluto prendere la responsabilità, che sarebbe stata assolutamente assurda, di mandare il nostro paese in esercizio provvisorio allungando i tempi della discussione" sulla manovra. Il presidente della Camera, Roberto Fico, con un messaggio su Facebook. _Courtesy Facebook Fico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it