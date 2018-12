Scontri Inter-Napoli, legale Da Ros: "Ha collaborato ed è incensurato, credo otterrà i domiciliari"

(Agenzia Vista) Milano, 29 dicembre 2018 "Il mio assistito ha ricostruito la dinamica dei fatti e ha riferito di non avere un ruolo attivo nella vicenda e che le tifoserie aspettavano il momento per scambiarsi 'dei colpi'. Se ha fatto più nomi? Diciamo che ha ricostruito gli eventi". Lo ha detto il nuovo legale di Luca Da Ros, Alberto Tucci. Da Ros è uno dei tre ultras dell'Inter arrestati per gli scontri avvenuti in occasione della partita Inter-Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it