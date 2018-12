Pescherie prese d'assalto a Napoli per il tradizionale cenone di fine anno

(Agenzia Vista) Napoli, 31 dicembre 2018 Pescherie prese d'assalto a Napoli per il tradizionale cenone di Capodanno Per il tradizionale cenone di fine anno il menù prevede pesce e le pescherie del Centro Storico di Napoli organizzano coreografiche esposizioni per invogliare all'acquisto. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it