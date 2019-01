(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2019 Gli auguri di Laura Boldrini per il 2019: "Unità dei progressisti e più tempo per mia figlia" La deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, formula attraverso un video gli auguri di buon anno. "L'unità dei progressisti italiani e più tempo per mia figlia saranno i miei obiettivi principali". Queste le parole della Boldrini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it