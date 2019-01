Savini contro Orlando: "Sospende decreto sicurezza a Palermo, pensi ai suoi concittadini"

(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2019 Orlando sospende decreto sicurezza a Palermo, Salvini: "Pensi ai suoi concittadini" "Dico al Sindaco di Palermo: vuoi disobbedire? disubbidisci. Mi dispiace per i tuoi concittadini che da stamattina mi scrivono. Con tutti i problemi che hanno a Palermo, così come a Napoli, tu pensi agli immigrati?" Così, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini in una diretta facebook./Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it