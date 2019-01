Sindaci contro il Dl Sicurezza, Salvini: pensino agli italiani

"Come hanno pensato di aprire l'anno alcuni sindaci di sinistra? Dicendo noi non applicheremo il Dl Sicurezza, approvato dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica. Classica incoerenza di sinistra. Da stamattina i cittadini di Napoli e di Palermo mi scrivono parlandomi di tutti i problemi che hanno e questi sindaci pensano agli immigrati". Così Matteo Salvini, vice premier e Ministro dell'Interno, risponde al sindaco di Palermo Leoluca Orlando in una diretta Facebook (Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).