Carige, Innocenzi (commissario): "Stessi obiettivi ma decisioni più veloci"

(Agenzia Vista) Liguria, 03 gennaio 2019 Con il commissariamento di Carige "cambia poco. Cambia che avremo una governance piu' snella e meno organi collegiali e quindi la possibilita' di prendere decisioni piu' velocemente. Non cambiano i nostri obiettivi, non cambia l'obiettivo di derisking della banca, l'obiettivo di rafforzarla patrimonialmente, non cambia la ricerca di un partner strategico e soprattutto non cambia ma vuole trovare nuova energia il rilancio commerciale". Cosi' Fabio Innocenzi in un messaggio ai dipendenti della banca genovese dopo la sua nomina a commissario / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev