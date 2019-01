Salvini: ''Navi ong cercano porto? E' finita la pacchia''

(Agenzia Vista) Roma, 03 gennaio 2019 Salvini Navi ong cercano porto Finita la pacchia Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta su Facebook: "Ci sono altre due o tre navi delle ong che cercano un porto dove scaricare esseri umani vittime della tratta. No, è finita la pacchia per scafisti, trafficanti, mafiosi, camorristi anche perché quei barconi servono a comprare armi e droga e io in Italia non voglio né armi, né droga" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev