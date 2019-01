(Agenzia Vista) Roma, 03 gennaio 2019 Supercoppa in Arabia Saudita Meloni Federcalcio blocchi questa vergogna Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Supercoppa italiana Juve-Milan in Arabia Saudita. Le donne possono andare solo accompagnate nel settore famiglie, da sole no, perché l’Islam non lo ammette. Quindi una donna italiana che volesse comprarsi il biglietto per vedere la partita da sola o con un gruppo di amiche, non può farlo. Ma che schifo è? Abbiamo venduto secoli di civiltà europea e di battaglie per i diritti delle donne ai soldi dei sauditi? La Federcalcio blocchi subito questa vergogna assoluta e porti la Supercoppa in una nazione che non discrimina le nostre donne e i nostri valori". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev