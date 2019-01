Di Maio: ''Reddito di cittadinanza è rivolto agli italiani''

(Agenzia Vista) Alleghe (Belluno), 04 gennaio 2019 Di Maio Reddito cittadinanza e rivolto agli italiani Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ad Alleghe, in provincia di Belluno, rispondendo alle domande dei giornalisti: "La nostra norma sul reddito di cittadinanza è rivolta agli italiani e per fare questo noi alzeremo il tetto di permanenza dei lungo soggiornanti in modo tale da rispettare le norme Ue ma allo stesso tempo rivolgere questa misura ai cittadini italiani. Quei 5 anni che vedete scritti nella bozza del decreto sono da modificare, il tetto sarà più alto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev