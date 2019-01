(Agenzia Vista) Palermo, 04 gennaio 2019 Dl sicurezza sit in a Palermo sindaco Orlando Ho esercitato le mie prerogative La manifestazione di piazza Pretoria a Palermo a sostegno dell’iniziativa del primo cittadino contro il decreto sicurezza, così il sindaco Leoluca Orlando durante il sit-in: "Salvini non ha argomenti e quindi è nervoso Io rispondo dicendogli che ho esercitato le mie prerogative di sindaco. Ho sospeso l’applicazione di norme di esclusiva competenza comunale che potevano pregiudicare i diritti umani di persone e adesso adirò l’autorità giudiziaria contro norme che trasformano in illegale chi è nella legalità". / courtesy TGS-GDS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev