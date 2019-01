Incendio sul monte Martica a Varese, 100 ettari di bosco in fumo

(Agenzia Vista) Varese, 04 gennaio 2019 Incendio sul monte Martica a Varese Sono 20 i Vigili del fuoco impegnati dal pomeriggio di ieri nello spegnimento di un incendio di bosco e vegetazione sul monte Martica in loc. Rasa: oltre 20 gli ettari andati in fiamme. In corso le operazioni di contenimento delle fiamme a protezione dei centri abitati. / fonte Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev