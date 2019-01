(Agenzia Vista) Australia, 04 gennaio 2019 Olivia Newton John data in fin di vita smentisce con un video Voci estremamente esagerate Nei giorni scorsi Olivia Newton-John, l'attrice settantenne australiano-britannica, malata di cancro, era stata data da giornali e tv in fin di vita. La star, che in Italia è conosciuta soprattutto per il musical cult Grease con John Travolta, ha voluto smentire lei stessa la notizia con un video sul suo profilo twitter / fonte Twitter Olivia Newton-John Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev