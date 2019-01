(Agenzia Vista) Novi Ligure, 05 gennaio 2019 Migranti Di Maio Pronti a dare lezione a Ue accogliendo donne e bimbi Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nello stabilimento della Pernigotti a Novi Ligure per incontrare i lavoratori. Così Di Maio parlando ai giornalisti: "Ci sono dieci persone tra donne e bambini che sono da 14 giorni in mezzo al mare a un miglio dalla costa maltese. L'Ue nasconde la testa sotto la sabbia, Malta finge di non vedere e allora, rispetto a questo disimpegno ignobile, noi diciamo come Italia che siamo disponibili ad accogliere donne e bambini". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev