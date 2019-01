(Agenzia Vista) Napoli, 06 gennaio 2019 La festa della Befana in piazza a Napoli con il sindaco de Magistris e i Vigili del Fuoco La tradizionale festa della Befana si è svolta a Napoli in piazza del Plebiscito, tra giochi per i più piccoli e una Befana vera e propria che, in cima alla scala dei Vigili del Fuoco, ha lanciato caramelle per tutti i presenti. Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. courtesy_Web Tv Comune di Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it