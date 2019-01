Migranti, l'appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye: ''Leader Ue mostrino solidarietà''

(Agenzia Vista) Roma, 06 gennaio 2019 Papa migranti Papa Francesco durante l'Angelus in piazza San Pietro ha rivolto un'appello ai leader Ue per i migranti in mare sulla Sea Watch e la Sea Eye: "Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei, perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone": Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev