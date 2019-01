Terremoto a Catania, il recupero dei beni nelle zone colpite dal sisma

(Agenzia Vista) Catania, 07 gennaio 2019 Sullo scenario dell'emergenza sisma i Vigili del Fuoco non si occupano soltanto di verifiche e sopralluoghi. A Pennisi, frazione di Acireale, le squadre dei Vigili del Fuoco del Campo Base di Acireale, sono intervenute per recuperare e mettere in sicurezza due pianoforti e una preziosa collezione di libri e spartiti in "braille", il sistema di scrittura e lettura per non vedenti. I documenti recuperati dall'abitazione inagibile del proprietario, oltre ad avere un valore intrinseco, ne hanno anche uno di natura storica, considerati gli anni in cui sono stati stampati e pubblicati./ Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev