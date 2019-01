Ponte Morandi verso la demolizione, abbattua casetta Amiu a Genova

(Agenzia Vista) Liguria, 08 gennaio 2019 Procedono i lavori sotto quello che resta del Ponte Morandi per predisporre il terreno per la demolizione dei monconi viadotto. Abbattuto un capannone Amiu situato sotto la parte ovest del ponte. Pezzo dopo pezzo, differenziando il più possibile il materiale di risulta, in poche ore il piccolo edificio è stato raso al suolo / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev