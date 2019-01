Sos ulivi, Coldiretti al ministero dell'Agricoltura: "Più risorse per aiutare produttori di olio''

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2019 Manovra, Coldiretti protesta:"Più risorse per aiutare produttori di olio." Le voci dei manifestanti "Chiediamo più risorse per aiutare i produttori di olio." Agricoltori e olivicoltori protestano a Roma contro la Manovra. La mobilitazione, indetta da Coldiretti, al Ministero dell'Agricoltura chiede un piano di investimenti per il settore dell'olio italiano. Le opinioni dei manifestanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev