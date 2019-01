Sos ulivi italiani, Prandini (pres. Coldiretti): "Ue non tagli fondi agricoltura a causa Brexit"

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2019 Protesta olivicoltori, Prandini (pres. Coldiretti): "Ue non tagli fondi sull'agricoltura" "All'Europa chiediamo che non ci siano tagli sulla politica agricola comune. E' inspiegabile che a causa della Brexit si giustifichino le riduzioni di fondi al comparto agricolo. Non c'è nessuna connessione" Così, Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, durante la mobilitazione indetta da Coldiretti al Ministero dell'Agricoltura per chiedere un piano di investimenti per la produzione italiana di olio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev