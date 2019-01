Zingaretti firma a Latina il protocollo contro il caporalato: "Dobbiamo sconfiggere questo fenomeno"

(Agenzia Vista) Latina, 08 gennaio 2019 "La terra di Latina è ricchissima per il Lazio e l'Italia e dobbiamo sconfiggere il fenomeno del caporalato, con i sindacati metteremo in campo delle politiche per colpire l'irregolarità del caporalato". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della firma del patto per lotta allo sfruttamento dei lavoratori Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev