Carige, Toti: "Non a ipotesi di nazionalizzazione, la banca può risollevarsi con le sue gambe"

(Agenzia Vista) Liguria, 09 gennaio 2019 "Nonostante l'ombrello del governo, continuo a ritenere che l'economia debba essere una cosa e lo Stato debba essere un'altra. Sulla nazionalizzazione mi trovo in disaccordo, ove questo dovesse avvenire. Credo che Carige abbia la risorse e la forza di risollevarsi con le sue gambe, di tornare ad essere il punto di riferimento centrale del territorio, di trovare un'autonomia di capitali e partner per costruire la seconda parte della sua vita". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante la conferenza stampa di presentazione della rinnovata partnership tra Banca Carige e Regione Liguria per il servizio di tesoreria / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev